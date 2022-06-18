منتدى الإعلاميين يشيد بفصل صحفية لمشاركتها في مؤتمر تطبيعي

أشاد منتدى الإعلاميين الفلسطينيين بخطوة نقابة الصحفيين في الضفة فصل الصحفية رفا مسمار، من عضوية النقابة لمشاركتها في مؤتمر تطبيعي.

ودعا المنتدى في بيان له، النقابات الصحفية العربية والإسلامية إلى محاسبة كل من تسول له نفسه التورط في جريمة التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي الذي وغل في دماء الصحفيين الفلسطينيين عبر سلسلة من الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي كان أحدثها اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة في غضون أقل من شهر.

وأكد المنتدى أن التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي بمختلف صوره وأشكاله لا يعدو كونه خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي الساعي لتجميل صورته وتزييف الوقائع والحقائق، فضلاً عن كونه طعنة نجلاء في خاصرة الحركة الإعلامية الفلسطينية التي قدمت كوكبة كبيرة من الشهداء والجرحى والأسرى دون أن تكل أو تمل أو تتراجع لحظة عن أداء دورها المهني وواجبها الوطني، مترجمة بذلك شعارها الخالد بالدم نكتب لفلسطين، ومواصلة بعزم وإرادة فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق البشر والشجر والحجر في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا إلى فضح كل من تسول له نفسه اقتراف وزر التطبيع الإعلامي مع الاحتلال الإسرائيلي، وتسليط الضوء بشكل دائم على مخاطر جريمة التطبيع الإعلامي على وعي ووجدان الأجيال الفلسطينية والعربية، وسد الطرق على محاولات الاحتلال الإسرائيلي لاختراق الساحات العربية والإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين