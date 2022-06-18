وظيفة شاغرة في جمعية بيت المستقبل

تقوم جمعية بيت المستقبل بالشراكة مع مؤسسة أرض الانسان سويسرا بتنفيذ مشروع معالجة الاحتياجات الانسانية الاساسية وتعزيز الحماية لاسر الضعيفة والغير مأهولة والمتأثرة بالأزمات في قطاع غزة وتعزيز النهج الثلاثى المترابط يهدف المشروع لتقديم خدمات الحماية للاسر الاكثر هشاشة

- اسم الوظيفة : منسق

- مدة المشروع: 11 شهر

- وصف عام لدور المنسق: يتمثل دور المنسق في / القدرة علي التنسيق والتشبيك واعداد التقارير ومتابعه سير العمل .

المؤهلات المطلوبة:

- بكالوريوس اداره اعمال من جامعة معترف بها بمعدل لا يقل عن 75%.

- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال العمل المجتمعي في المؤسسات غير الحكومية وفي مجال التنسيق والادارة.

- القدرة علي العمل تحت الضغط والالتزام بمواعيد العمل.

- حاصل على دورات تدريب ذات علاقة بالوظيفة و منها ( كتابه التقارير .ادخال البيانات .–القدرة على التواصل مع الأفراد والجماعات من خلال اللقاءات والاجتماعات.)

- مهارات إدارة الوقت ومهارات الاتصال والتواصل

- - يفضل أن ت/يكون من سكان محافظة خانيونس.

المهام والمسئوليات الرئيسية:

1 - إعداد خطة أسبوعية تشمل كل الأنشطة التي من المتوقع أن يقوم بها خلال الأسبوع المقبل.

2 - إعداد التقارير الأسبوعية و الشهرية.

3 - القيام بالعمل المطلوب منه/منها بالدقة والسرعة المطلوبة و العمل مع زملائه ضمن فريق واحد

4 - العمل بفاعلية ونشاط وخلق علاقات عمل جيدة مع المؤسسات الأخرى

5 - الالتزام بأساسيات ومبادئ الجمعية وسياسة حماية الطفولة.

6- يلتزم الطرف الثاني بالنظم والتعليمات الداخلية للجمعية.

طريقة التسجيل

على من يجد/تجد في نفسه/ها الكفاءة المطلوبة إرسال السيرة الذاتية باليد او علي علي أيميل الجمعية التالي : [email protected] مع كتابة اسم الوظيفة في خانة العنوان في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 20/6/2022.