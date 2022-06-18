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اليوم.. الذكرى الثامنة لإعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار

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في الثامن عشر من شهر يونيو

اليوم.. الذكرى الثامنة لإعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار

18 يونيو 2022 . الساعة 09:57 بتوقيت القدس
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غزة/ صفاء عاشور:

يوافق اليوم السبت الثامن عشر من شهر يونيو الذكرى الثامنة لإعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، حيث يعتقل الاحتلال الإسرائيلي 49 أسيراً محرراً ويرفض الإفراج عنهم.

وأعادت قوات الاحتلال عام 2014 اعتقال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، التي أنجزتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقابل فك أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد بدأت باعتقال الأسرى محرري صفقة وفاء الأحراء بعد إتمام الصفقة بشهرين، حيث أعاد الاحتلال اعتقال بعضهم بحجة عدم حضورهم إلى مقار الإدارة المدنية أو خروجهم من مناطق سكناهم، واستدعاء آخرين للمقابلة.

لكن العدد الأكبر من هؤلاء المحررين اعتقل بعد عملية اختطاف وقتل 3 مستوطنين في مدينة الخليل والتي بناء عليها اعتقل الاحتلال 74 محررا دفعة واحدة، أطلق سراح 21 منهم، بينما 49 منهم رهن الاعتقال.

وتنطلق يوم غد، الأحد، حملة وطنية إعلامية متعددة الأدوات ينظمها الكل الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، في الذكرى السنوية الثامنة لإعادة اعتقال محرري صفقة وفاء الأحرار، وتستمر لخمسة أيام متتالية حتى 22-6-2022.

ويشارك في الحملة مؤسسات حقوقية وإعلامية ومؤسسات عاملة في مجال الأسرى لدعم وإسناد محرري صفقة وفاء الأحرار والمطالبة بالإفراج عنهم وعلى رأسهم الأسير نائل البرغوثي الذي أمضى 42 عاما في سجون الاحتلال.

وتهدف الحملة إلى إسناد الأسرى المحررين المعاد اعتقالهم، وفضح جرائم الاحتلال في انتهاك الاتفاقيات الدولية وحقوق الإنسان، والسعي لتحويلها إلى قضية رأي عام دولي ومعركة سياسية ينتصر فيها الكف على المخرز.

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