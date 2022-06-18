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المقاومة هي الدرع الحامي لشعبنا دائما

"حماس": قصف الاحتلال لغزة هو امتداد لعدوانه على كل الأراضي الفلسطينية

18 يونيو 2022 . الساعة 09:02 بتوقيت القدس
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مشهد حي للقصف الإسرائيلي على غزة

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حازم قاسم: إن "قصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، هو امتداد للعدوان الذي يستهدف كل الأرض الفلسطينية في القدس والداخل المحتل والضفة، والتي كان آخرها اغتيال ثلاثة مقاومين من مدينة جنين".

وأوضح قاسم، خلال تصريح صحفي، اليوم السبت، أن الاحتلال يحاول بائسًا وفاشلاً عبر هذا العدوان أن يوقف تصاعد الفعل الثوري على امتداد فلسطين، مؤكدًا أن "المقاومة ستشكل على الدوام الدرع الحامي للشعب الفلسطيني في كل مكان، وسيفه الذي يضرب به عدوه".

وشدد الناطق باسم الحركة على أنه برغم العدوان "سنواصل نضالنا وقتالنا المشروع ضد المحتل حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

وشنت طائرات حربية تتبع الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات جوية على عدد من المواقع للمقاومة الفلسطينية مناطق مختلفة من قطاع غزة، ألحقت دماراً وخراباً فيها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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