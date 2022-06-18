أربع جرائم قتل خلال 24 ساعة في الداخل المحتل

قُتل جمال قبوعة (37 عاما) وزياد سمير أيوب (25 عاما) متأثرين بجراحيهما الخطيرة في جريمتي إطلاق نار منفصلتين بفارق ساعة واحدة في بلدتي كفر قرع ونحف بالداخل المحتل، مساء أمس الجمعة.

وفي نحف، تلقت الطواقم الطبية بلاغا حول مصاب بجراح حرجة إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار، ولم يكن أمامها سوى إقرار وفاته في المكان متأثرا بجراحه الخطيرة.

ومما يذكر أن 4 جرائم قتل وقعت في المجتمع العربي بالداخل المحتل خلال 24 ساعة، وذلك بعدما قُتل الشابين محمود وعلي فاخوري، في العشرينيات من عمريهما، من مدينة الناصرة بإطلاق نار قرب بسمة طبعون، بعد منتصف ليل الخميس - الجمعة.

إلى ذلك، سجلت أحداث عنف خلال الساعات الأخيرة أسفرت عن عدة إصابات متفاوتة في المجتمع العربي.

43 قتيلا

وجاءت جريمتي القتل في كفر قرع ونحف، وسط تصاعد في أعمال العنف والجريمة في البلدات العربية في مناطق الـ48 خلال السنوات الأخيرة.

ويستدل من المعطيات المتوفرة أن عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية، بلغ منذ مطلع العام 2022 الجاري، 43 قتيلا، في حصيلة لا تشمل مدينة القدس ومنطقة الجولان السوري المحتلتين.

المصدر / فلسطين أون لاين