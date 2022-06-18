قصف إسرائيلي يستهدف موقعا للمقاومة وسط القطاع

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، موقعاً للمقاومة الفلسطينية ونقطة لقوات الضبط الميداني وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية: بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت بنحو 10 صواريخ موقع صلاح الدين التابع للمقاومة الفلسطينية في المحافظة الوسطى، فيما استهدفت مدفعية الاحتلال نقطة تتبع لقوات الضبط الميداني شرق جحر الديك وسط القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

يأتي ذلك في أعقاب، ادعاء الاحتلال اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة فجر اليوم نحو عسقلان حيث دوت صافرات الإنذار محدثة حالة من الهلع في صفوف المستوطنين

المصدر / فلسطين أون لاين