فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بايرن ميونخ يقترب من التوقيع مع ماني

شبان في رام الله يمنعون حفلاً للشواذ

"زعارير": يدعو إلى إسناد جهود عوائل أسرى "وفاء الأحرار" رسميًا وشعبيًا

زوارق الاحتلال تطلق نيرانها تجاه الصيادين في بحر خان يونس ورفح

أطعمة مضادة للالتهابات غنية بالليكوبين

شباب رفح والشجاعية في صراع أخير على اللقب

الروس يعلنون عن مقتل ألفي مقاتل أجنبي بأوكرانيا من أصل 7000

إصابة مواطن بجراح خطيرة بعد اعتداء مستوطنين عليه بالخليل

هذا هو مصير متصفح “إنترنت إكسبلورر”

تمديد الاعتقال الإداري للصحفية الطويل 3 أشهر

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

بايرن ميونخ يقترب من التوقيع مع ماني

18 يونيو 2022 . الساعة 02:17 بتوقيت القدس
...
ساديو ماني

حسم نادي بايرن ميونخ، صفقة السنغالي ساديو ماني، نجم ليفربول، امس الجمعة، بعد مفاوضات مكثفة مع إدارة وصيف بطل الدوري الإنجليزي.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فإن البافاري حصل بالفعل على توقيع ماني في الساعات الماضية، لينضم إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأشارت إلى توصل بايرن ميونخ لاتفاق مع الريدز بشأن انتقال صاحب ال 30 عاما إلى ملعب أليانز أرينا هذا الصيف.

ووقع الدولي السنغالي على عقد لمدة 3 سنوات مع بطل الدوري الألماني، فيما وافق ليفربول على بيعه بأقل من 40 مليون يورو.

وتأتي هذه الصفقة لتعويض الرحيل المحتمل للمهاجم روبرت ليفاندوفسكي عن بايرن، بعدما طلب رسميا السماح له بمغادرة النادي قبل عام على انتهاء تعاقده.

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#ليفربول #كرة القدم #بايرن ميونخ #ماني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة