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شباب رفح والشجاعية في صراع أخير على اللقب

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شباب رفح والشجاعية في صراع أخير على اللقب

18 يونيو 2022 . الساعة 00:13 بتوقيت القدس
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صورة ارشيفية

يتحدد اليوم السبت بطل الدوري الفلسطيني الممتاز لأندية قطاع غزة، في إطار لقاءات الجولة ال22 والأخيرة من المسابقة.

وينحصر الصراع بين فريقي شباب رفح، حامل اللقب ومتصدر الدوري ب42 نقطة، واتحاد الشجاعية الوصيف ب41 نقطة.

ويحل شباب رفح ضيفا على الهلال، على استاد فلسطين الرياضي، فيما يذهب الشجاعية إلى رفح لملاقاة الخدمات.

ويحتاج الشباب للفوز من أجل ضمان الاحتفاظ بلقبه، بينما أي نتيجة أخرى ستكون مرهونة بالمباراة الثانية.

ويخشى شباب رفح لدغات الهلال، خاصة أن الأخير يخوض المباراة بأريحية كبيرة، بعد تأمين البقاء في الجولة السابقة على حساب الشاطئ، أول الهابطين.

في المقابل، يحتاج اتحاد الشجاعية أولا للفوز على خدمات رفح، في انتظار تعثر محتمل لصاحب الصدارة.

يذكر أنه في حال تساوي الفريقين في النقاط، سيتوج الشجاعية باللقب، نظرا لأن بند المواجهات المباشرة يصب في صالحه.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شباب رفح #الشجاعية #الدوري الفلسطيني #كرة قدم

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