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تمديد الاعتقال الإداري للصحفية الطويل 3 أشهر

17 يونيو 2022 . الساعة 22:50 بتوقيت القدس
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مددت محكمة الاحتلال الإسرائيلية، أمس، الاعتقال الإداري بحق الأسيرة الصحفية بشرى الطويل من محافظة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأصدرت محكمة الاحتلال، قرارًا جديدًا يقضي بتمديد حكم الاعتقال الإداري بحق الطويل لمدة ٣ أشهر جديدة.

وبُشرى الطويل، هي ابنة القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس جمال الطويل الذي اعتُقل سابقًا لدى الاحتلال ما يزيد على 17 سنة، وهو مُرشّح في قائمة "القدس موعدنا".

والاعتقال الأول لها كان في عام 2011 ولم تكن حينها قد أكملت 18 عاما وحكمت بالسجن لـ16 شهرا.

والاعتقال الإداري هو قرار اعتقال دون محاكمة، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.

المصدر / فلسطين أون لاين
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