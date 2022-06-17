الشرطة تكرّم طالبة مسلمة في كندا

في مشهد لم يعتده كثيرون في بلدانهم، كرمت الشرطة الكندية طالبة مسلمة بعد فوزها بمسابقة مدرسية.

وزارت الشرطة الكندية الطالبة يمنى محمد نصر، لتكريمها بعد فوزها بالمركز الأول.

وقالت الشرطية ليمنى عند وصولها البيت للاحتفاء بها “هذه هي رسمتك التي رسمتها، يمكنك الاحتفاظ بها”، ومنحتها شهادة تقدير من دائرة شرطة هاميلتون -فرع منع الجريمة.

وجاء في الشهادة أن الطالبة بمدرسة هاميلتون الإسلامية فازت بالمركز الأول في مسابقة لتصميم ملصق حول منع الكتابة على الجدران عام 2021.

وقالت يمنى إنها سعيدة جدا بهذا الفوز، ولم تكن تتوقع أن رسمتها ستحققه.

المصدر / وكالات