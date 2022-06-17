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تحذيرات قوية لإمكانية تنفيذ عمليات ضد إسرائيليين في تركيا قريبا

17 يونيو 2022 . الساعة 22:03 بتوقيت القدس
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قالت قناة كان العبرية إن مسؤولين أمنيين في جيش الاحتلال الإسرائيلي حذروا من وجود إنذارات أمنية عن احتمالية وقوع عمليات ضد الإسرائيليين في إسطنبول خلال اليومين القادمين.

وأضافت القناة نقلاً عن المسؤولين، اليوم الجمعة 17 يونيو 2022، بأن العملية التي قامت تركيا و(إسرائيل) بإحباطها خلال الأسبوع الماضي قد تتكرر، مشيرة إلى أن وجود خشية من قيام الخلايا الإيرانية بالتنقل بين الفنادق للبحث عن إسرائيليين لاغتيالهم.

وبحسب ما نقلته القناة عن المسؤولين فإنه يتوجب على الإسرائيليين المتواجدين في إسطنبول مغادرتها فوراً، وفي حال لم يتمكنوا من ذلك، فعليهم تقليل نشاطهم بشكل كبير.

وذكرت أن هناك خشية لدى (إسرائيل) من إصرار الخلايا التابعة لإيران على تنفيذ العمليات بعد إحباط عدد منها الأيام الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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