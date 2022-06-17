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إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قريوت

17 يونيو 2022 . الساعة 18:52 بتوقيت القدس
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أصيب عدد من المواطنين، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين و جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قرية قريوت جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية أن عشرات المواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وبينت أن عددا من المستوطنين اقتحموا نبع مياه القرية، بحماية جنود الاحتلال ما أدى إلى اندلاع مواجهات، بعد تصدي  المواطنين للاقتحام.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.

وأصيب عشرات المواطنين، اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، وتصدي الأهالي لاقتحامات المستوطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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