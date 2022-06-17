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مشيعو الشهداء.. دعوات لدعم جنين ثورياً لتزداد عنفواناً ومقاومة

17 يونيو 2022 . الساعة 17:39 بتوقيت القدس
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دعا المشاركون في تشييع شهداء جنين الثلاثة، اليوم الجمعة، لدعم المقاومة في جنين لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدين أن اعتداءات الاحتلال وارتقاء الشهداء يزيدهم إصرارا وقوة.

وقال الناشط والأسير المحرر عطا الجبالي، إن المتتبع لأحوال المقاومة في جنين، يعلم أن الشهداء  والدماء تزيد المقاومة عنفوان وقوة استمرارية.

جاءت تصريحات الجبالي خلال تشييع شهداء جنين الثلاثة، الذين استشهدوا فجر اليوم، خلال عملية اغتيال نفذتها قوة إسرائيلية في جنين.

ونعى الجبالي بكل حزن وأسى شهداء جنين الأبرار، مضيفا: "هذه هي سياسة الاحتلال كانت ولا زالت وستستمر  بهذا الشكل ولن يلجم الاحتلال إلا خيار المقاومة".

وبين أنه في الساعات الأولى من الفجر تسللت  قوة إسرائيلية، إلى الحار الشرقية في جنين، وأقامت كمين محكم في لحظة وصول الشباب وتم إطلاق النار عليهم، حتى استشهادهم. 

واستشهد فجر اليوم  ثلاثة مقاومين فلسطينيين، وأصيب ثمانية آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في جريمة اغتيال نفذتها قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة جنين في الضفة الغربية.

والشهداء الثلاثة هم، يوسف ناصر صلاح (23 عاما)، وهو شقيق الشهيد سعد صلاح من جنين، وبراء كمال لحلوح (24 عاما) من مخيم جنين، وليث صلاح أبو سرور (24 عاما)، وهو شقيق الشهيد علاء أبو سرور من جنين.

وفي التفاصيل، تسللت قوات إسرائيلية خاصة، إلى المنطقة الشرقية من جنين، ونصبت كمينًا لسيارة بيضاء من نوع "مازدا" وأطلقت النار تجاهها مباشرة؛ ما أدى إلى استشهاد ثلاثة شبان على الفور.

وفي أعقاب ذلك وصلت تعزيزات من قوات الاحتلال وسط اندلاع مواجهات قوية، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية تجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة ثمانية مواطنين، نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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