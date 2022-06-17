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بالصور 50 ألفا أدوا الصلاة في "الأقصى" في جمعة "مرابطون رغم الإبعاد"

17 يونيو 2022 . الساعة 15:11 بتوقيت القدس
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أدى عشرات آلاف الفلسطينيين، صلاة اليوم الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود الاحتلال المشددة على أبواب المسجد.

وقالت وزارة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب، إن قرابة 50 ألفا أدوا الصلاة في "الأقصى" في جمعة "مرابطون رغم الإبعاد".

وتوافد آلاف الفلسطينيين من الضفة الغربية والداخل المحتل، إلى القدس لأداء الصلاة والاعتكاف في المسجد، بينما عرقلت سلطات الاحتلال صباحا وصول مئات آخرين إلى المدينة.

وكان أهالي القدس والداخل الفلسطيني نداء الفجر العظيم في المسجد الأقصى فجر اليوم الجمعة، حيث أم المصلين خطيب الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة.

وانطلقت صباح اليوم حافلات من الداخل المحتل وخاصة من تل السبع، باتجاه مدينة القدس لأداء صلاتي الجمعة والعصر في المسجد الأقصى.

ويأتي هذا الحشد للتأكيد على نصرة المبعدين، وضرورة التواجد المكثف في المسجد الأقصى والدفاع عنه رغم إبعاد المرابطين والمصلين.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#مرابطون رغم الإبعاد

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