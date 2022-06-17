كتائب القسام تزف شهداء جنين الأبطال الذين اغتالهم الاحتلال فجر اليوم

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الشهداء المجاهدين، القائد الميداني القسامي/ براء كمال لحلوح، والمجاهد البطل/ يوسف ناصر صلاح، والمجاهد البطل/ ليث صلاح أبو سرورالذين استشهدوا فجر اليوم الجمعة 18 ذو القعدة 1443هـ الموافق 17/06/2022م إثر عملية اغتيالٍ جبانة استهدفتهم في جنين القسام، ليرتقي شهيدنا المطارد القائد براء وإخوانه الشهداء معبّدين بدمائهم الطاهرة طريق النصر والتحرير، والتي ستبقى نبراساً للأحرار ولعنةً تلاحق المتخاذلين والمنسقين والمطبعين.

وأضافت الكتائب في بيانها، أن جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا ومقاوميه لن توقف المد الجهادي المتصاعد، وروح البطولة والفداء التي تزداد تجذراً في صفوف شعبنا وشبابه البواسل، بل ستزداد نار الثورة توقداً لتؤرق المحتل في كل مدينة وساحة وزقاق، وفي كل زمان يتوقعه الاحتلال أو لا يتوقعه، وصولاً لتحقيق غاية شعبنا في تطهير الأرض والمقدسات من دنس الصهاينة الغاصبين.

المصدر / فلسطين أون لاين