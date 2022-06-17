جماهير غفيرة تشيّع أقمار جنين الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال فجرا

شيّعت جماهير غفيرة جثامين شهداء الفجر في مدينة جنين، والذين اغتالتهم قوات الاحتلال بعد اشتباك مسلح إثر اقتحام قوات خاصة للاحتلال الحارة الشرقية في مدينة جنين، بمشاركة عسكرية لافتة بينها مقاومون من كتائب الشهيد عزالدين القسام في جنين.

وانطلقت جماهير حاشدة مشاركة في تشييع جثامين شهداء جنين الأبطال يوسف صلاح وليث أبو سرور وبراء لحلوح، من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في مدينة جنين.

وجابت مسيرة التشييع شوارع مدينة جنين ومخيمها، وسط هتافات غاضبة مطالبة بتصعيد المقاومة والرد على جرائم الاحتلال.

وأكد المشيّعون على استمرار نهج المقاومة والسير على درب الشهداء، ورفض نهج المفاوضات والسلام المزعوم، ومطالبين بوقف التنسيق الأمني.

وشيّعت الجماهير جثماني الشهيدين ليث أبو سرور ويوسف صلاح إلى المقبرة الشرقية بعد الصلاة على جثمانيهما في مسجد جنين الكبير في مدينة جنين.

فيما شيّعت حشود كبيرة جثمان الشهيد براء لحلوح إلى مقبرة شهداء مخيم جنين بعد الصلاة عليه في مسجد مخيم جنين الكبير.

وشارك عشرات المقاومين المسلحين من فصائل المقاومة الفلسطيني في مدينة ومخيم جنين، وبمشاركة لمقاومين من كتائب الشهيد عزالدين القسام.

وأكد المقاومون على مواصلة نهج الشهداء الذين ارتقوا على أرض جنين، وآخرهم الشهداء لحلوح وصلاح وأبو سرور، ومؤكدين العمل بوصيتهم بنصرة الأقصى والأسرى، والوحدة في مواجهة العدو الصهيوني الغاشم.

وزفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، ثلة من أبطال المقاومة الميامين، الذين اغتالتهم قوة خاصة صهيونية في مدينة جنين، فجر اليوم الجمعة.

وأكدت حركة حماس على أنّ عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة من رجال فلسطين، وأصيب ثمانية آخرون خلال اقتحام المدينة، لن تمرّ دون حساب، وإنّ شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا.













المصدر / فلسطين أون لاين