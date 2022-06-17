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حماية يدين جريمة الإعدام الميداني لثلاثة مدنيين في مخيم جنين

17 يونيو 2022 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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دان حماية لحقوق الإنسان  بأشد العبارات جريمة القتل والإعدام الميداني خارج القانون لثلاثة فلسطينين في مخيم جنين.

وأكد المركز في بيان له، الجمعة، أن تمادي قوات الاحتلال هو نتيجة حتمية للعجز الدولي عن كبح ومواجهة الجرائم الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجدد مركز حماية إدانته لجرائم الاحتلال وعدوانه المستمر والمتصاعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة عموماً، وفي مدينة جنين ومخيمها على وجه الخصوص، فإنه يبدي قلقه البالغ تجاه سياسة القتل والإعدام الميداني الممنهجة والمنظمة التي تنتهجها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة ومخيم جنين بشكل خاص، والتي تأتي في سياق الاقتصاص والانتقام من المدنيين وفي إطار العقوبات الجماعية.

وطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بالوفاء بالتزاماتها وبشكل خاص ضمان الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وملاحقة المتهمين بارتكاب المخالفات الجسيمة للاتفاقية. 

وحث مركز حماية، السلطة برام الله على إحالة ملف العدوان الإسرائيلي في مدينة جنين إلى المحكمة الجنائية الدولية فوراً ودون تأخير.

المصدر / فلسطين أون لاين
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