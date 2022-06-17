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القيادي صوافطة: على ثوار الضفة ألا يسمحوا للاحتلال بالاستفراد بجنين

17 يونيو 2022 . الساعة 12:02 بتوقيت القدس
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دعا القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس فازع صوافطة لتعميم نموذج جنين على كل محافظات الضفة، حتى لا يبقى الاحتلال مستفرداً بأبطالها ومجاهديها.

وأكد صوافطة أن مواصلة الاحتلال لجرائمه في قتل أبناء شعبنا لن تفت من عضد المقاومة ولن تضعف من عزيمتها، وهذه الدماء وقود لمسيرة التضحية والمقاومة حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال.

وأوضح أن الاحتلال وعبر الشهور الماضية من عمليات الاغتيال والاعتقال والملاحقة للشباب المقاومين في جنين، يحاول وأد المقاومة في جنين وعدم السماح بتمددها.

ووجه صوافطة التحية لأرواح شهداء جنين الثلاثة، لافتا إلى أن دماءهم ستبقى لعنة تلاحق المحتلين وأعوانهم من المنافقين والمطبعين.

وزفّت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وجناحها العسكري كتائب الشهيد عز الدين القسام إلى شعبنا الفلسطيني العظيم، وأمتنا العربية والإسلامية، ثلة من أبطال المقاومة الميامين، الذين اغتالتهم قوة خاصة صهيونية في مدينة جنين، فجر اليوم الجمعة.

وأكدت حركة حماس على أنّ عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة من رجال فلسطين، وأصيب ثمانية آخرون خلال اقتحام المدينة، لن تمرّ دون حساب، وإنّ شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا.

وارتقى فجر اليوم الجمعة المقاومين الثلاثة أبو سرور، وصلاح، ولحلوح في عملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال في الحي الشرقي بمدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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