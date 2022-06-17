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الجهاد الإسلامي: العدوان لن يكسر شعبنا ولا يثني المقاومة عن مواصلة مسيرتها

17 يونيو 2022 . الساعة 10:52 بتوقيت القدس
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أكدت حركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة،أن جريمة اغتيال الاحتلال للمقاومين الثلاثة في جنين تكشف مدى بشاعة وإجرام هذا الاحتلال، ولسوف تنقلب هذه الجرائم ويرتد عليه وبالاً ، فالعدوان لن يكسر شعبنا ولا يثني المقاومة عن مواصلة مسيرتها.

وأكدت الحركة في بيان نعي الشهداء الثلاثة، على أن جرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا ومقاومينا، تدلل أن الاحتلال ماضٍ في إرهابه وتكشف عن سلوكه الدموي الذي يستهدف كل ما هو فلسطيني.

وأضافت "إن عزيمة أبناء شعبنا وإرادتهم الصلبة سوف تبقى الأقوى والأجدر بالنصر مهما بلغت التضحيات".

وأكدت الجهاد الإسلامي، أن مجاهدينا لن يغفروا لهذا الاحتلال جريمته النكراء، ولن يصمتوا على اعتداءاته بحق شعبنا، وسوف تبقى المقاومة له بالمرصاد، متمسكين بالجهاد كخيار وحيد للرد على هذه الانتهاكات، واستعادة الحقوق وتحرير الأرض من دنس الغاصبين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #جنين

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