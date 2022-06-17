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إصابات بالمطاط والغاز خلال مواجهات في بورين

17 يونيو 2022 . الساعة 10:04 بتوقيت القدس
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أصيب، اليوم الجمعة، نحو خمسة مواطنين برصاص الاحتلال المطاطي، و15 بالاختناق خلال مواجهات في بورين جنوب نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، إن خمسة مواطنين اصيبوا بالرصاص المطاطي، و15 بالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع، وثلاث حالات سقوط بينهم متضامين أجانب خلال مواجهات في بورين.

وأضاف: إن قوات الاحتلال اعتدت ضابط إسعاف الهلال الأحمر أثناء إسعافه أحد المصابين.

ويذكر أن قوات الاحتلال قمعت فعالية لزراعة واستصلاح أراض في المنطقة الشرقية من بورين.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، أن مستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالقرب من مدخل بلدة دوما جنوب نابلس، الليلة الماضية، الأمر الذي أدى إلى تضرر بعضها.

المصدر / فلسطين أون لاين
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