فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسعار صرف العملات في السوق المحلية لهذا اليوم

حماس: عملية الاغتيال الجبانة في جنين لن تمر دون حساب

"اللهيان": طهران زادت نشاطها النووي السلمي رداً على السلوك الأميركي

برهوم: ارتقاء الشهداء لن يضع حدًّا للفعل المقاوم المتصاعد في الضفة المحتلة

مقتل شابين بجريمة إطلاق نار في حيفا

المصلون يلبون نداء الفجر في المسجد الأقصى في جمعة "مرابطون رغم الإبعاد"

حالة الطقس: أجواء حارة نهاراً معتدلة ليلاً

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الماليزي التعاون الدفاعي

تفاصيل وصية الشهيد براء لحلوح الذي اغتاله الاحتلال فجراً في جنين

المجاهدين تنعى شهداء جنين وتدعو لإشعال جذوة المقاومة

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

"اللهيان": طهران زادت نشاطها النووي السلمي رداً على السلوك الأميركي

17 يونيو 2022 . الساعة 08:40 بتوقيت القدس
...

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الخميس، إنّ طهران قررت زيادة نشاطها النووي السلمي ردّاً على السلوك الأميركي غير البنّاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد تبنيها مؤخراً قراراً ينتقد البرنامج النووي الإيراني.

وقال عبد اللهيان، خلال اتصال هاتفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، إنّ إيران قامت بزيادة النشاط النووي السلمي في إطار قانون البرلمان الإيراني، وذلك في مواجهة السلوك الأميركي غير البنّاء في الوكالة الدولية للطاقة.

وأضاف: "بينما يستمر تبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران عبر ممثل الاتحاد الأوروبي، جاء البيت الأبيض فجأة بموضوع إصدار قرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، مشيراً إلى أن "هدف الولايات المتحدة من طرح القرار في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضدنا هو الحصول على تنازلات سياسية منا على طاولة المفاوضات".

من جانبه، قال الوزير العراقي إنّ بلاده شجّعت الولايات المتحدة والغرب على حل المشاكل ورفع العقوبات. 

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان قال إنّ الولايات المتّحدة أبلغت طهران بأنّ القرار الأخير من الوكالة الدولية للطاقة الذريّة "فارغ من المضمون"، في إشارة إلى أنّه مجرد قرار شكلي.

كذلك، أكّدت منظمة الطّاقة الذريّة الإيرانية، في وقت سابق، أنّه لا توجد أيّ مادة نووية غير معلن عنها في إيران، وفق ما جاء في القرار، وأنّ "مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذريّة تأتي فقط على أساس معلومات خاطئة ومفبركة من قبل الكيان الصهيوني اللّا مشروع الذي يمتلك هو نفسه الأسلحة النووية".

واتهم رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام "حجج واهية" في تقاريرها الأخيرة، مؤكداً أنّ "عليها التخلّص من تسلّط الكيان الصهيوني عليها".

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#إيران #أمريكا #الملف النووي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة