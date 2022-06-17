برهوم: ارتقاء الشهداء لن يضع حدًّا للفعل المقاوم المتصاعد في الضفة المحتلة

قال الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم، اليوم الجمعة، إن حادثة اغتيال الاحتلال الإسرائيلي للشبان الثلاثة في جنين فجر اليوم، هي "جريمة متكاملة الأركان، تأتي في إطار العدوان الصهيوني الشامل والمتواصل على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدساته، يتحمل الاحتلال كافة تداعياتها ونتائجها".

وأكد برهوم في تصريحات لقناة الأقصى، أن جرائم الاحتلال بحق شعبنا، لن تزيد المقاومة إلا قوةً وعزيمةً وإصراراً على المضي في طريق الجهاد والمقاومة حتى تحرير كامل فلسطين من دنس الاحتلال.

وأضاف أنّ دماء الشهداء الذين ارتقوا في جنين فجر هذا اليوم هي شاهد جديد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني والتي يجب أن تكون مدعاة لتصعيد الفعل المقاوم ضد الاحتلال ومستوطنيه.

وشدد على أن تجرؤ الاحتلال على الدم الفلسطيني يؤكد على أن المقاومة الشاملة وفي مقدمتها المقاومة المسلحة هي الخيار الأوحد القادر على حماية شعبنا وحسم الصراع مع العدو.

وتابع "ارتقاء الشهداء لن يضع حدًّا للفعل المقاوم المتصاعد في الضفة المحتلة كما يظن العدو، بل سيزيد رجال المقاومة قوة وصمود وإصرار على مواصلة مسار وطريق المقاومة".

ودعا برهوم، كل أبناء الضفة إلى حمل السلاح وتوسيع دائرة الاشتباك مع الاحتلال لتشمل كل ساحات ومواقع المواجهة، واستنزافه وتدفيعه ثمن هذه الجرائم.

المصدر / فلسطين أون لاين