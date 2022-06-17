فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن دماءهم تمثل وقودًا لانتفاضة شعبنا

المجاهدين تنعى شهداء جنين وتدعو لإشعال جذوة المقاومة

الجزائر: التوقيع على حزمة من اتفاقيات الشراكة مع الولايات المتحدة

ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

تعرفي على المواد الكيميائية السامة في مستحضرات التجميل؟

بمبلغ 110 ألف دولار.. تعرف على أغلى الرحلات الترفيهية بالعالم

واشنطن: سنواصل فرض العقوبات على طهران

إحباط عملية تهريب 2600 طائر إلى الجزائر

موسكو ترد على تهديدات كييف بضرب جسر القرم

"طفلي ما يحترمني" تعرف على الأسباب؟

فرص إعلان داخلي فرص إعلان داخلي

ولي العهد السعودي يبحث مع وزير الدفاع الماليزي التعاون الدفاعي

17 يونيو 2022 . الساعة 06:17 بتوقيت القدس
...

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الخميس مع وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، خاصة في المجالات الدفاعية، والسبل الكفيلة بتطويره.

حضر الاجتماع وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ، والمستشار العسكري لوزير الدفاع اللواء المهندس ركن طلال العتيبي.

فيما حضر من الجانب الماليزي أمين عام وزارة الدفاع معيذ بن عبدالعزيز، وقائد القوات المسلحة الفريق أول حاج أفندي بن بوانج، ونائبة أمين عام وزارة الدفاع الدكتورة شهرزاد بنت حاج أحمد، ومدير عام استخبارات الدفاع بالقوات المسلحة الفريق أحمد نوريحان بن جلال، والرئيس التنفيذي لمجلس صندوق القوات المسلحة أحمد ناظم بن عبد الرحمن.

 

 

 

 

 

المصدر / وكالات
إعلان توجيهي داخلي2 إعلان توجيهي داخلي2
#السعودية #ماليزيا #محمد بن سلمان #التعاون الدفاعي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة