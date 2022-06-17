حماس: عملية الاغتيال الجبانة في جنين لن تمر دون حساب

نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وزفت الحركة في بيان نعي، الشهيد القسامي القائد الميداني براء لحلوح، ورفاقه المقاومين الشهيد المجاهد ليث أبو سرور، ويوسف ناصر صلاح.

وقالت الحركة، "إنّ عملية الاغتيال الجبانة التي ارتقت خلالها هذه الثلة من رجال فلسطين، وأصيب ثمانية آخرون خلال اقتحام المدينة، لن تمرّ دون حساب، وإنّ شعبنا الثائر المجاهد ومقاومته الباسلة يعرفون كيف يضربون العدو ويردّون على جريمته النكراء، بما يشفي الصدور المؤمنة، ويقرّب شعبنا من لحظة الخلاص من هذا المحتل المجرم ورحيله من أرضنا"

وأضافت "إن جنين اليوم تقف في طليعة ثورة شعبنا ضد الاحتلال والظلم، وإن شهداءها هم وسام على صدر الوطن، وندعو أبناء شعبنا للمشاركة الحاشدة في مسيرة التشييع بما يليق بمكانة الشهداء الكرام".

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح له، إن "دماء شهداء جنين تمثل وقوداً لانتفاضة شعبنا وثورته العارمة ضد الاحتلال ونبراساً يضيء الطريق لكل الأجيال نحو المقاومة والاشتباك الدائم مع المحتل".

وأكد القانوع أن عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال الصهيوني بحق ثلة من الشباب في جنين، لن تزيد شعبنا إلا إصراراً ومضيًا نحو مقاومة الاحتلال.

ودعا إلى تصاعد المقاومة بكل أشكالها والتصدي لجرائم الاحتلال، وأن تكون هذه الدماء نقطة تحول في مواجهة الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين