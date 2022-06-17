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حماس تنعى شهداء جنين وتؤكد أن دماءهم تمثل وقودًا لانتفاضة شعبنا

17 يونيو 2022 . الساعة 05:32 بتوقيت القدس
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نعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الشهداء الثلاثة الذين اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الحركة عبد اللطيف القانوع، في تصريح له، إن "دماء شهداء جنين تمثل وقوداً لانتفاضة شعبنا وثورته العارمة ضد الاحتلال ونبراساً يضيء الطريق لكل الأجيال نحو المقاومة والاشتباك الدائم مع المحتل".

وأكد القانوع أن عملية الاغتيال الجبانة التي نفذها الاحتلال الصهيوني بحق ثلة من الشباب في جنين، لن تزيد شعبنا إلا إصراراً ومضيًا نحو مقاومة الاحتلال.

ودعا إلى تصاعد المقاومة بكل أشكالها والتصدي لجرائم الاحتلال، وأن تكون هذه الدماء نقطة تحول في مواجهة الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #جنين #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية

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