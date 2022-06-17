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8 إصابات

محدث بالفيديو والصور ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في جنين

17 يونيو 2022 . الساعة 04:20 بتوقيت القدس
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استشهد ثلاثة شبان، فجر الجمعة، إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على سيارتهم في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت وزارة الصحة عن ارتقاء 3 شهداء برصاص الاحتلال، بالإضافة إلى وصول 8 إصابات مختلفة لمستشفيات جنين فجر اليوم.

وذكرت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص الحي بكثافة تجاه مركبة في المنطقة الشرقية لجنين، كان يستقلها أربعة شبان، مما أدى إلى استشهاد ثلاثة منهم وإصابة رابع بجراح بالغة.

ونعت مساجد جنين الشبان الثلاثة وهم: "الشهيد براء لحلوح، والشهيد ليث أبو سرور، والشهيد يوسف صلاح".

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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