بعضها يبلغ 110 ألف دولار.. تعرف على أغلى الرحلات الترفيهية بالعالم

أعلنت شركة ديزني عن عرض يتيح زيارة مجمّعاتها الترفيهية الـ12 في مختلف أنحاء العالم بواسطة طائرة خاصة مقابل 110 آلاف دولار عن الشخص الواحد.

ويوفّر العرض، الذي أعلنته الشركة الأبرز عالمياً في مجال الترفيه، والذي أطلقت عليه تسمية "مجمّعات ديزني حول العالم - مغامرة بواسطة طائرة خاصة"، رحلةً تنقل 75 شخصاً من محبّي "ديزني" إلى مجمّعاتها الموجودة في كاليفورنيا وطوكيو وشنغهاي وهونغ كونغ وباريس وفلوريدا في يوليو/ تمّوز من العام 2023.

وتشمل هذه الرحلة بالإضافة إلى مجمّعات "ديزني"، زيارة معالم بارزة من بينها تاج محل في أغرا الهندية والأهرامات في الجيزة المصرية.

ويوفّر العرض كذلك فرصةً نادرة لزيارة موقع سكاي ووكر رانش الذي أنشأه المخرج الأميركي جورج لوكاس، صاحب سلسلة أفلام "ستار وورز" بالقرب من سان فرانسيسكو.

ويقول عرض الشركة: "ستسافرون برفاهية مستقلّين طائرة بوينغ 757 المجهزة خصيصاً للشخصيات المهمة والتي يديرها طيران أيسلندا الرسمي، وتتمتّع بإمكانات تتيح رحلات مباشرة لزيادة الوقت الذي يمضيه الأشخاص في كل وجهة".

ويرافق المسافرين في الطائرة عددٌ من "الخبراء" يقدّمون لهم تفسيرات ومعلومات في شأن مختلف جوانب رحلتهم. وينبغي ألّا يقلّ عمر المسافر عن 12 سنة.

وتعدّ هذه الرحلة أغلى عرض سفر تقدّمه "ديزني" حتّى اليوم.

المصدر / وكالات