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تقديرات جيش الاحتلال: في الجولة القادمة حماس ستُبادر لمفاجأتنا برًا

16 يونيو 2022 . الساعة 22:53 بتوقيت القدس
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تشير تقديرات جيش الاحتلال إلى أن حركة حماس تنوي المبادرة لهجوم مفاجئ في جولة القتال القادمة، وأن بداية القتال سيكون بإرسال مقاتلين وليس بإطلاق صواريخ، وفق ما أفادت به إذاعة جيش الاحتلال، مساء الخميس.

وقالت الإذاعة، إن حركة حماس ستعمل لمفاجأة جيش الاحتلال بعملية برية وليس بإطلاق الصواريخ، إذ سترتسل مقاتليها عبر أنفاق هجومية لأسر جنود ونقلهم إلى قطاع غزة بعد السيطرة على مواقع عسكرية حدودية.

وأضافت، أن جيش الاحتلال يستعد لمواجهة هذا الاحتمال بسياسة تعرف باسم "الجدار الحديدي"، تقوم على نشر السياج على امتداد الحدود مع قطاع غزة. وأقرَّ قياداتٌ في جيش الاحتلال بأن حركة حماس نجحت في استخلاص العبر من الحروب التي خاضتها خلال العام الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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