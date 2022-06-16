الاحتلال يعتقل شابين وطفلين ويغلق طرقا شمال القدس

أغلقت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عددا من الطرق الفرعية في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، التي يسلكها المواطنون نظرا لإغلاق المدخل الشرقي الرئيسي للبلدة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جرافات الاحتلال أغلقت الطرق بالسواتر الترابية لمنع مركبات المواطنين من المرور منها.

وأشارت إلى أن الاحتلال يواصل منذ أيام إغلاق البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشرقي للبلدة، الأمر الذي يضطر المواطنين القادمين من هذه الجهة للتوجه للمدخل الغربي الذي يتواجد عليه جنود الاحتلال بشكل دائم، حيث يقومون بتفتيش المركبات واحتجاز المواطنين.

من جهة ثانية، اعتقلت شرطة الاحتلال، مساء اليوم، شابين من بلدة سلوان، جنوبي المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشابين معتز ويزن الرجبي من حي بطن الهوى بالبلدة.

وكذلك اعتقلت قوات الاحتلال، طفلين من بلدة بيتونيا، غربي رام الله.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت طفلين أثناء تواجدهما قرب مدرسة بيتونيا الثانوية، ونقلتهما إلى معسكر "عوفر".

المصدر / فلسطين أون لاين