تحقيق للجزيرة يكشف نوع وحجم الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة

نشرت قناة الجزيرة، مساء اليوم الخميس، صورة الرصاصة الإسرائيلية التي قتلت مراسلتها الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وجاء في تحقيق للجزيرة، أنه استنادا إلى آراء خبراء عسكريين يوضح أن الرصاصة المستخدمة في اغتيال شيرين من النوع الخارق للدروع.

وقتلت قوات الاحتلال شيرين أبو عاقلة خلال تغطيتها اقتحام الاحتلال مدينة جنين شمالي الضفة الغربية فجر الحادي عشر من مايو الماضي.

وأشار تحقيق الجزيرة، إلى أن الرصاصة تشوهت بعد دخولها رأس شيرين وارتطامها بالخوذة التي كانت ترتديها.

وكشف التحقيق أن الرصاصة كانت من عيار 5.65 ملم تستخدمها قوات الاحتلال.

وأشار تحقيق الجزيرة إلى أن الرصاصة خرجت من بندقية طراز M4.

المصدر / وكالات