ترحيب فلسطيني.. البرلمان الكتالوني يعتبر (إسرائيل) نظام فصل عنصري

أصدر البرلمان الكتالوني، وهو برلمان إقليمي في إسبانيا، قرارًا يعترف بارتكاب (إسرائيل) "جرائم فصل عنصري ضد الشعب الفلسطيني".

ووفق وسائل إعلام غربية، يعد البرلمان الكتالوني، أول مؤسسة أوروبية تتخذ مثل هذا القرار.

فلسطينيا، رحب مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية بقرار البرلمان الكتالوني اعتبار (إسرائيل) نظام فصل عنصري يرتكب جريمة الأبارتهايد ضد الشعب الفلسطيني.

وقال في بيان صحفي مساء اليوم الخميس: "بهذا القرار يصبح البرلمان الكتالوني أول برلمان في أوروبا يعترف علانية بأن (إسرائيل) ترتكب جريمة الفصل العنصري".

وحيا البرغوثي مؤسسات المجتمع المدني الكتالوني على جهودها في الوصول لهذا القرار، مؤكدا أنه انتصار للشعب الفلسطيني.

وأضاف أن هذه رسالة لكل الحكومات التي تتورط في اتفاقيات تطبيع مع (إسرائيل)، أنها بالتطبيع تصبح شريكة في جريمة الفصل العنصري .

المصدر / وكالات