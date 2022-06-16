غربية: الصلاة والرباط في الأقصى واجب على كل من يستطيع وصوله

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" زياد غربية، إن الصلاة في المسجد الأقصى المبارك وشد الرحال إليه والاعتكاف والرباط في باحاته، واجب على كل من يستطيع الوصول إليه.

وشدد غربية في تصريح صحفي اليوم الخميس، على ضرورة الدفاع عن المسجد الأقصى ومرابطيه خاصة في ظل أطماع الاحتلال ومستوطنيه فيه، ومخططاتهم التهويدية الرامية إلى تقسيمه زمانيا ومكانيا، وصولا لهدمه وإقامة هيكلهم المزعوم.

وقال غربية: "يا أهلنا في كل فلسطين، في الجليل والنقب والمثلث، يا أهلنا في ضفتنا الحبيبة، القدس تناديكم بحبكم لها، والأقصى ينادي كل باسمه هلموا هلموا"

ودعا الفلسطينيين لاصطحاب الأطفال والعائلات إلى المسجد الأقصى والقدس قائلا: "أولادكم أولى أن تصحبوهم للقدس من أولئك الأغراب الذي صاروا يدخلونها صباح مساء".

وسبق أن دعت حركة حماس، للحشد والمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الإبعاد" يوم 17 من يونيو الجاري؛ حمايةً للأقصى وإفشالاً لسياسة إبعاد المرابطين الاحتلالية.

وأهابت بجماهير شعبنا الصابر المرابط، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، إلى شدّ الرّحال والمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الإبعاد"؛ تأكيداً على المضي في مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى، ودعماً للمرابطين فيها، وتضامناً مع المبعدين عن الأقصى المبارك.

وأشادت حماس بجماهير شعبنا الفلسطيني التي ضحت ورابطت، ولا تزال تشكل درعا حاميا للمسجد الأقصى من الاقتحامات الاستفزازية، وإفشالا لمخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه.

وأكدت أنَّ كلَّ محاولات الاحتلال لإبعاد شعبنا عن القدس والرّباط في المسجد الأقصى المبارك وشدّ الرّحال إليه، لن تفلح في تغييب دوره ومشاركته في مسيرة النضال والمقاومة الشاملة، حتّى انتزاع الحريَّة، وتحقيق النصر بتحرير الأرض والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين