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تحذيرات من إقامة مهرجان غنائي في مسجد بئر السبع بالنقب

16 يونيو 2022 . الساعة 19:57 بتوقيت القدس
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حذر القيادي في النقب يوسف الزيادين من إقامة مهرجان غنائي في مسجد بئر السبع والذي أعلنت عنه البلدية تحت رعاية شركة "اتجاهات"، وسيستضيف مغنيين وراقصين في المسجد خلال أيام الإثنين من شهر حزيران الجاري وتموز المقبل.

وقال الزيادين، في تصريح لموقع "الجرمق الإخباري"، إن مثل هذا المهرجان ليس الأول الذي يحدث في المسجد حيث أن المسجد مغلق وتقوم بلدية بئر السبع دائمًا بعمل مهرجانات غنائية وتقوم بجلب الراقصين للمسجد.

وتابع للجرمق أن جميع هذه الممارسات هي بإيعاز من رئيس بلدية بئر السبع، مؤكدًا أنه حتى الآن لا توجد وقفة حقيقية لمنع مثل هذه الممارسات في المسجد.

وأكد الزيادين أن هذه المهرجانات اعتداء على المقدسات الإسلامية، وطالب بالوقوف وقفة جدية لمنع إقامة المهرجانات في المسجد.

وأكد ناشط من النقب، أن إقامة هذا المهرجان هو اعتداء صارخ على المقدسات الإسلامية في النقب، مشيرًا إلى أن المطالبات دائمًا كانت مستمرة بفتح المسجد ولكن لا يوجد أي استجابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#النقب #بئر السبع

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