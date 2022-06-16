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محامون ينفذون وقفة مناهضة للاعتقال السياسي في جنين

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محامون ينفذون وقفة مناهضة للاعتقال السياسي في جنين

16 يونيو 2022 . الساعة 18:05 بتوقيت القدس
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نظم محامون فلسطينيون، اليوم الخميس، وقفة مناهضة للاعتقال السياسي، أمام محكمة بداية صلح جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وجاءت الوقفة تضامنًا مع المحامي أحمد الخصيب، الذي تحتجزه أجهزة أمن السلطة في سجن أريحا المركزي، بعد اعتقاله من منزله في بلدة عارورة غرب مدينة رام الله قبل عدة أيام، في إثر حادثة انفجار داخل منجرة في بلدة بيتونيا قضاء رام الله.

وقال المحامي عاصم كعك، في كلمه خلال الوقفة: "نقف اليوم تضامنا مع زميلنا أحمد الخصيب، المختطف لدى الأجهزة الأمنية في مدينة أريحا على خلفية سياسية".

وأضاف أن هناك بروتوكولاً بين نقابة المحامين والأجهزة الأمنية؛ يمنع اعتقال أي محام أو استدعاءه، إلا بعد موافقة مجلس نقابة المحامين، وهو ما لم يحدث مع الخصيب.

وأوضح كعك أن "توكيل أي مواطن لمحامٍ يخالف المصلحة السياسية للسلطة أو أحد النافذين فيها، قد يؤدي إلى اعتقال المحامي دون أي ضمان أو حق، الأمر الذي من شأنه أن يمس ضمانات محاكمة عادلة".

وكان رئيس "مجموعة محامون من أجل العدالة"، المحامي مهند كراجة، قال إن "الوضع داخل مراكز تحقيق أجهزة السلطة مأساوي، خاصة بما يتعلق بالنشطاء السياسيين".

وبيَّن تقرير للجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية، ارتفاع حالات الاعتقال السياسي والاستدعاءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية خلال العام 2021 مقارنة بالعام 2020، حيث بلغت 592 حالة اعتقال، و406 استدعاءات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#جنين #اعتقال سياسي #محامون

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