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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لرئيس بلدية البيرة إسلام الطويل

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الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري لرئيس بلدية البيرة إسلام الطويل

16 يونيو 2022 . الساعة 17:11 بتوقيت القدس
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رئيس بلدية البيرة إسلام الطويل

جددت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري لرئيس بلدية البيرة، إسلام الطويل، لمدة ثلاثة شهور.

وبينت مصادر محلية أن سلطات الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للطويل، للمرة الثانية على التوالي.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي إسلام الطويل رئيس بلدية البيرة المنتخب من منزله، يوم 21 مارس الماضي، قبل أيّام من انتخابات الهيئات المحلية.

وفي 7 مارس الماضي، حول الاحتلال الأسير الطويل، إلى الاعتقال الإداري لأربعة أشهر.

وكان الطويل رئيسا لقائمة "البيرة تجمعنا" التابعة لحركة حماس، التي فازت بانتخابات بلدية البيرة، مارس/ آذار الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين
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