عاصي: الرباط نجح في إفشال مخططات الاحتلال في الأقصى

دعا منسق قائمة "القدس موعدنا" ناجح عاصي، إلى مواصلة الرباط في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه، خاصة يوم غد في جمعة "مرابطون رغم الإبعاد".

وقال عاصي في تصريح صحفي، إن المقدسيين والفلسطينيين بشكل عام، أثبتوا أن الرباط في الأقصى يساهم في إفشال مخططات الاحتلال، ويمنع المستوطنين من التمادي في تنفيذ مكائدهم بحق الأقصى.

وشدد على ضرورة انخراط الكل الفلسطيني في جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" من خلال تأدية صلاتي الفجر والجمعة يوم غد في المسجد الأقصى.

وحيا عاصي المقدسيين الذين يقفون في الصفوف الأولى، ويدفعون أثماناً في سبيل الدفاع عن المسجد الأقصى وحمايته من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه.

كما دعا أهالي الضفة والداخل المحتل إلى المساهمة ولو بالحد الأدنى في معركة الدفاع عن المسجد الأقصى والمرابطين فيه.

ولفت إلى أن المرابطين والمرابطات نجحوا خلال السنوات الأخيرة في الحفاظ على هوية المسجد الأقصى وإعاقة مخططات التهويد التي تستهدف الأقصى.

وأشار إلى أن القرارات التي تستهدف المرابطين والمرابطات وإبعادهم عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، خير دليل على فعالية وجودهم وتواجدهم في الأقصى.

وأضاف أن الإبعادات لن تنجح في تمرير مكر الاحتلال ومخططاته بحق قبلة المسلمين الأولى.

وكان الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى، أكد أن مخططات الاحتلال في الأقصى ستبقى أحلام، وأن الشعب الفلسطيني لن يمكنه من اقتطاع أي جزء من المسجد المبارك.

ودعا صبري لشد الرحال للأقصى في “جمعة مرابطون رغم الإبعاد”، والتواجد والرباط في المسجد بشكل مكثف، مطالبا المرابطين بالوصول لأقرب نقطة من الأقصى والصلاة فيها، لفضح الاحتلال والتأكيد على أنه للمسلمين فقط.

وقال الشيخ عكرمة إن سياسة الإبعاد ضد المقدسيين، تؤكد على أطماع اليهود في المسجد الأقصى، ومحاولات تفريغه من المصلين.

وسبق أن دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، للحشد والمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الإبعاد" يوم 17 من يونيو الجاري؛ حمايةً للأقصى وإفشالاً لسياسة إبعاد المرابطين الاحتلالية.

وأهابت بجماهير شعبنا الصابر المرابط، في كلّ أنحاء أرضنا المحتلة، إلى شدّ الرّحال والمشاركة في فجر وجمعة "مرابطون رغم الإبعاد"؛ تأكيداً على المضي في مسيرة الدفاع عن القدس والأقصى، ودعماً للمرابطين فيها، وتضامناً مع المبعدين عن الأقصى المبارك.

وأشادت حركة حماس بجماهير شعبنا الفلسطيني التي ضحت ورابطت، ولا تزال تشكل درعا حاميا للمسجد الأقصى من الاقتحامات الاستفزازية، وإفشالا لمخططات الاحتلال في تدنيسه وتقسيمه.

وأكدت أنَّ كلَّ محاولات الاحتلال لإبعاد شعبنا عن القدس والرّباط في المسجد الأقصى المبارك وشدّ الرّحال إليه، لن تفلح في تغييب دوره ومشاركته في مسيرة النضال والمقاومة الشاملة، حتّى انتزاع الحريَّة، وتحقيق النصر بتحرير الأرض والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين