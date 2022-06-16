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جامعة النجاح تقرر عودة الطلبة المفصولين

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جامعة النجاح تقرر عودة الطلبة المفصولين

16 يونيو 2022 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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قررت جامعة النجاح الوطنية في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، اليوم الخميس، عودة الطلبة المفصولين لحين البت في الاستئنافات المقدمة من قبلهم.

ونوهت الجامعة إلى أن هذا القرار جاء بعد اجتماع مجلس الأمناء، ومجلس اتحاد الطلبة، والكتل الطلابية في الجامعة، ودار خلال الاجتماع نقاشات جدية وصريحة نتج عنها عدة قرارات تحفظ سلامة الطلبة وتساهم في استقرار العملية التعليمية.

وأوضحت الجامعة أن عودة الدوام الوجاهي سيكون الأحد المقبل.

وفي وقت سابق، أصدرت جامعة النجاح الوطنية في نابلس قرارًا بفصل بحق 10 طلاب على خلفية الأحداث التي شهدتها الجامعة الأسبوع الماضي خلال وقفة للكتلة الإسلامية.

وطالت قرارات الفصل خمسة طلاب من الكتلة الإسلامية بينهم منسق الكتلة عمير شلهوب، وخمسة من طلبة حركة الشبيبة، وخمسة موظفين من الأمن.

وجاء قرار الفصل بعد الاعتداء الذي قام به عناصر من بلطجية أمن السلطة ونشطاء من حركة الشبيبة على المشاركين بوقفة نظمتها الكتلة الإسلامية أمام الحرم الجامعي احتجاجًا على اعتداء سابق من الأمن الجامعي على ممثل الكتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#طلبة #جامعة النجاح #بلطجية السلطة #فصل طلاب

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