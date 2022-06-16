حمادة: صمود المرابطين في الأقصى أفشل مخططات العدو

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن مدينة القدس محمد حمادة، أن صمود المرابطين في ساحات المسجد الأقصى أفشل مخططات الاحتلال.

وأوضح حمادة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، بأن حكومة الاحتلال تسمح للمتطرفين باقتحام المسجد الأقصى من أجل مكاسب سياسية.

وأضاف أن الاحتلال يفرض قيودًا وحواجز لإعاقة المرابطين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وأشار إلى أن الأنظمة العربية المطبعة شجعت الاحتلال على زيادة انتهاكاته بحق المسجد الأقصى المبارك.

ودعا حمادة أبناء شعبنا إلى الاحتشاد والرباط في المسجد الأقصى المبارك في جمعة "مرابطون رغم الإبعاد" التي تحمل رسالة صمود وتحدٍ في وجه المحتل.

المصدر / فلسطين أون لاين