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الأسير القيادي عبد الله البرغوثي يُعلق إضرابه عن الطعام

16 يونيو 2022 . الساعة 15:07 بتوقيت القدس
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الأسير القيادي عبد الله البرغوثي

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن الأسير القيادي في حركة حماس، عبد الله البرغوثي، علق إضرابه المفتوح عن الطعام والذي استمر ستة أيام، بناءً على وعود بنقله من زنازين العزل الانفرادي.

وأفاد نادي الأسير، في بيان صحفي، أن الأسير البرغوثي خاض في الثامن من الشهر الجاري إضرابًا عن الطعام، احتجاجًا على عزله من قبل إدارة السجون الاسرائيلية ومنعه من الزيارة.

وفي نهاية شهر مايو الماضي أقدمت إدارة السجون على عزل الأسير البرغوثي إلى زنازين سجن ريمون مع عدد من رفاقه الأسرى.

يُذكر أن الاسير البرغوثي محكوم بالسجن 67 مؤبدًا، وهو صاحب أطول حكم في التاريخ، وهو أحد قيادة الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين
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