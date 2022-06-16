دعوات للمشاركة بوقفة في جنين للمطالبة بالإفراج عن أسرى صفقة شاليط

دعا أهالي أسرى صفقة وفاء الأحرار المعاد اعتقالهم تعسفيا داخل سجون الاحتلال، للمشاركة في وقفة تضامنية مع أبنائهم، وذلك السبت القادم في مدينة جنين بالضفة الغربية.

وأعادت قوات الاحتلال عام 2014 اعتقال الأسرى الذين تم الإفراج عنهم ضمن صفقة التبادل، التي أنجزتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقابل فك أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.

وأوضح الأهالي أن الدعوات للوقفة التضامنية تأتي باسم الأسرى أبطال صفقة الأحرار المعاد اعتقالهم وباسم أهليهم ومحبيهم، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم، ودعما لهم وتذكيرا بقضيتهم العادلة.

وحثت الدعوات أهالي جنين على المشاركة في الوقفة التضامنية المقررة السبت القادم الساعة 12 ظهرا، مقابل المسجد الكبير بمدينة جنين، للمطالبة بالإفراج عن هؤلاء الأسرى القابعين داخل سجون الاحتلال، والبالغ عددهم حاليا 49 أسيرا.

وقالت إننا "نهيب بكم يا أبناء هذا الشعب الحر العظيم، أن تكونوا كما عهدناكم سدّاً منيعا لإخوانكم الأبطال، وأن تشاركوا في الوقفة التضامنية، دعما لهم وتذكيرا بقضيتهم العادلة للمطالبة بالإفراج عنهم، ودعما ومساندة للأسرى المضربين عن الطعام".

وطالب الأهالي الأمم المتحدة والجهة الراعية للصفقة بضرورة التدخل جديا للإفراج عنهم، وإنهاء اعتقالهم التعسفي المتواصل منذ ثمانية أعوام، ووضع حد للخرق الخطير للصفقة، والذي مثل انتهاكًا واضحًا وصارخًا بما يحمل من رسائل خطيرة على مصير أي صفقة تبادل قادمة.

المصدر / فلسطين أون لاين