مساعد "بينيت" يتحالف مع "نتنياهو" لإسقاط (الحكومة)

كشفت وسائل إعلام عبرية، أن مصادر في حزب الليكود، بزعامة بنيامين نتنياهو، تتوقع الإطاحة بـ(حكومة) رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت قريبا، بمساعدة مساعده وصديقه السابق عضو الكنيست نير أورباخ.



وقالت صحيفة "جروازاليم بوست" اليوم الخميس: إن "الليكود عرض على أورباخ مكانًا محجوزًا في قائمته، ليكون (وزيراً في حكومة) يقودها الحزب".



وأضافت: أنه "من المتوقع أن يصوت أورباخ على حل الكنيست الأربعاء المقبل، وهي خطوة قد تؤدي إلى انتخابات مبكرة في 25 تشرين الأول/أكتوبر القادم".



وأشارت الصحيفة إلى أن "أورباخ أمضى يومه في إجازة بالشمال مع أسرته أمس الأربعاء، ولم يحضر التصويت في الكنيست، حيث نجح حزب المعارضة المتمثل بالليكود وزعيمه بنيامين نتنياهو، وحلفاؤه، في هزيمة التحالف في الكنيست؛ بالتصويت على مشروعي قانونين أمس".



ولم يتمكن الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، من تمرير مشروع قانون قدمته وزارة المالية بفرض جمارك على استيراد العسل والبيض، كما قام بسحب مشاريع قوانين أخرى بسبب عدم توفر الأغلبية لتمريرها.



يُشار إلى أن حل الكنيست وإسقاط الحكومة يتطلب تصويت 61 عضو كنيست، من أصل 120، وهذا ما لا يتوفر للمعارضة الإسرائيلية في الوقت الحالي، إلا في حال صوّت نواب متمردون محسوبون على الائتلاف الحكومي إلى جانب القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين