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من خلال الجهات المانحة

الأشغال بغزة: صرف دفعات مالية لـ 600 وحدة مدمرة

16 يونيو 2022 . الساعة 13:22 بتوقيت القدس
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أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة، اليوم الخميس، أنه سيتم صرف دفعات مالية لـ 600 وحدة مدمرة من خلال الجهات المانحة المختلفة، مشيرة إلى أن نسبة الإنجاز بملف الوحدات السكنية المدمرة بالكامل بلغت حوالي 30% من إجمالي 1800 وحدة.

وقال مدير الإدارة العامة للإعمار وشؤون المديريات بالوزارة، محمد عبود، في تصريح لوكالة "الرأي" الحكومية: إن "نسبة الإنجاز بملف الأضرار الجزئية بلغت حوالي 70% من أصل 60 ألف متضررة،" لافتا إلى وجود فجوة بقيمة 12 مليون دولار لإنجاز هذا الملف بشكل كامل.

وأعلن عن وجود منحة بقيمة 3 مليون دولار عن طريق مجلس الإسكان الفلسطيني لإعادة إعمار 70 وحدة مدمرة بشكل كامل بتمويل من البنك الإسلامي في جدة، موضحا أنه تم التوقيع على أسماء المستفيدين من المنحة، وسيتم صرف الدفعات لهم خلال الأسابيع القادمة.

وذكَّر بالوعود القطرية بإعادة إعمار برج الجلاء بمدينة غزة، مبينا أن التحدي الأكبر في ملف الإعمار الذي لا زال يراوح مكانه هو ملف إعادة إعمار الأبراج والعمارات السكنية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#وزارة الأشغال العامة #دفعات مالية

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