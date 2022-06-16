122 مستوطنًا يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الخميس، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، في بيان صحفي، بأنّ "122 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، وأدت مجموعات منهم طقوسًا تلمودية في أماكن مختلفة".



وأضافت: أنّ "20 عنصرًا من مخابرات الاحتلال اقتحموا مصليات الأقصى، وتجوّلوا داخلها وصوروا أركانها، لليوم الثاني على التوالي".



وفي سياق متصل، ذكرت أنّ "مستوطنًا انبطح أرضًا (أدى ما يدعى بالسجود الملحمي) في الجانب الشرقي من ساحات المسجد الأقصى، بحراسة من قوات الاحتلال".



بدورها، فرضت قوات الاحتلال المتواجدة عند بوابات المسجد الأقصى، قيودًا على دخول المصلين الوافدين إليه، واحتجزت هويات عدد منهم.



ويتعرض "الأقصى" لاقتحامات يومية، ما عدا يومَي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

المصدر / فلسطين أون لاين