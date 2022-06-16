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في خطوة تطبيعية رياضية.. مباراة كرة سلة بين المغرب و(إسرائيل)

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في خطوة تطبيعية رياضية.. مباراة كرة سلة بين المغرب و(إسرائيل)

16 يونيو 2022 . الساعة 12:48 بتوقيت القدس
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فريق كرة السلة الإسرائيلية على أرض الملعب المغربي

لعب المنتخب المغربي لكرة السلة، مع منتخب دولة الاحتلال الإسرائيلي، بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط، هي أول لقاء تطبيعي رياضي بعد إعادة علاقاتهما الدبلوماسية عام 2020.

ووفق مصادر إعلامية مغربية لم يحضر المباراة سوى عدد قليل جدًّا من الجماهير، وجرت في قاعة مغطاة وسط إجراءات أمنية مشددة.

وجاءت المباراة غداة توقيع اتحادَي كرة السلة المغربي والإسرائيلي اتفاقًا للتعاون يسعى إلى "تبادل الخبرات لتطوير كرة السلة المغربية".

وأوضح رئيس الاتحاد المغربي للّعبة مصطفى أوراش أنّ "مباريات أخرى في فئات أخرى سيتم إجراؤها مستقبلًا"، في إشارة لإمكانية إقامة مباريات أخرى تبادلية مع دولة الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء المغربية (ماب) عن وزير التربية والتعليم والرياضة شكيب بنموسى قوله على أنّ هذا الاتفاق "يتماشى مع رغبة البلدين في بناء المستقبل في إطار تعاون متعدد الأبعاد".

رئيس الاتحاد الإسرائيلي لكرة السلة أميرام هاليفاي من جهته قال: "إجراء هذه المباراة، في حد ذاته، هو الأهم".

واستعادت المغرب علاقتها مع الاحتلال في ديسمبر 2020 بدعم من الإدارة الأميركية السابقة في عهد الرئيس دونالد ترامب.

ورغم الاستهجان والاستنكار العربي الشعبي والفلسطيني لاتفاقية التطبيع المغربي الإسرائيلي، وقّعت المغرب عدة اتفاقيات للتعاون مع الاحتلال في المجالات العسكرية والاقتصادية وكذا الثقافة والرياضة.

المصدر / وكالات
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