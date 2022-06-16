هل ستصرف مخصصات الشؤون قبيل عيد الأضحى.. المفوضية الأوربية تُجيب

أكد شادي عثمان مسؤول الاعلام بالمفوضية الأوروبية بالقدس، اليوم الخميس، أن من الصعب صرف دفعة مالية لمخصصات "التنمية الاجتماعية" قبيل عيد الأضحى، كون اتفاقية الاتحاد الأوروبي ستوقع الأسبوع القادم وهناك حاجة لبعض الإجراءات الفنية على الكشوفات.

وأوضح عثمان في تصريح لإذاعة الأقصى، أن تاريخ صرف مخصصات "التنمية الاجتماعية" تحدده الوزارة ونتوقع استكمال إجراءات تحويل الأموال نهاية الشهر القادم.

وأعرب عثمان عن أمله أن يتم استئناف الدفعات المالية لمستفيدي التنمية الاجتماعية (الشؤون) في أسرع وقت ممكن والأهم انتظامها خلال الفترة القادمة.

وتوقع أن يتم خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع تحويل أولى الدفعات المالية، ودفع التحويلات الطبية ومخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأكد، أن الاتحاد الأوروبي يقدم سنوياً 600 مليون سنوياً لفلسطين، وتم دفع 92 مليون "للأونروا" قبل أشهر و225 مليون دولار ستقدم للسلطة من خلال الاتفاقية التي ستوقع الأسبوع القادم.

وبين، أن الاتحاد الأوروبي لديه كشوفات يتابع من يستلم الدفعات المالية وهناك أليات دقيقة يتابعها في هذا الملف.

ولم تتلقَ أكثر من 80 ألف أسرة في قطاع غزة ممن ينتفعون من مخصصات الشؤون الاجتماعية منذ حوالي عام بسبب توقف صرف المخصصات، بعد توقف منحة الاتحاد الأوروبي.

المصدر / فلسطين أون لاين