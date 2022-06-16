هل يعود "كيروش" لتدريب المنتخب المصري.. إليكم هذه التفاصيل

يسابق الاتحاد المصري لكرة القدم الزمن للإعلان عن المدير الفني الذي سيخلف إيهاب جلال في تدريب منتخب الفراعنة علّه يكون سببًا في تهدئة الشارع الرياضي بعد ثورة الغضب على أداء المنتخب المصري خلال المباريات الثلاث التي خاضها تحت قيادة جلال.

وبعدما طفا اسم البرتغالي كارلوس كيروش على السطح مجددًا بشأن عودته لقيادة الفراعنة، كشف الإعلامي محمد شبانة أنّ اتحاد الكرة أجرى مفاوضات رسمية مع الفني السابق للمنتخب المصري، من أجل العودة لتدريب منتخب مصر خلفًا لإيهاب جلال الذي خسر مبارتي إثيوبيا وكوريا الجنوبية في أول معسكر يقود فيه المنتخب بعد توليه المهمة.

وتابع شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس على فضائية ETC: «كيروش رفض العودة لتدريب المنتخب براتبه السابق 127 ألف دولار صافي الضرائب، وطلب الحصول على 200 ألف دولار شهريًّا مع بعض الامتيازات الأخرى».

وواصل: «اشترط كيروش الموافقة على الراتب الشهري أولًا والذي يزيد على راتبه السابق بـ 73 ألف دولار، قبل التفاوض في بعض الشروط الأخرى الخاصة بالتعاقد، لكنه ألمح في مفاوضاته إلى رغبته في التعامل مع ممثل وحيد من اتحاد الكرة يكون مشرفًا على المنتخب ولا يحقُّ لأيِّ ممثل آخر التدخل في شؤون المنتخب».

المصدر / وكالات