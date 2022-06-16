وظائف شاغرة في المدرسة القرآنية الماليزية

إعلان توظيف صادر عن المدرسة القرآنية الماليزية تعلن فيه عن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2022- 2023 .
التخصصات المطلوبة
1- تعليم أساسي .
2- رياضيات .
3- لغة عربية.
4- اجتماعيات .
5- تربية إسلامية.
6- إرشاد تربوي.
شروط التسجيل
1- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تربوي في التخصص المطلوب.
2- الأولوية لمن لديه خبرة في التعليم بمدارس ( الحكومة - الوكالة - الخاصة).
3- الإعلان خاص بالمعلمين الذكور فقط.
4- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.
5 - الأولوية لسكان الوسطى وغزة.
6 - الأولوية لمن معدله فوق 80%.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/GZ4aCu34ieuJ1JJa7
- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16/6/2022 وحتى تاريخ 26/6/2022
- عنوان المدرسة | قطاع غزة - النصيرات - المخيم الجديد - مقابل مسجد أبو الحصين .