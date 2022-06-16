وظائف شاغرة في المدرسة القرآنية الماليزية

إعلان توظيف صادر عن المدرسة القرآنية الماليزية تعلن فيه عن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2022- 2023 .

التخصصات المطلوبة

1- تعليم أساسي .

2- رياضيات .

3- لغة عربية.

4- اجتماعيات .

5- تربية إسلامية.

6- إرشاد تربوي.

شروط التسجيل

1- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تربوي في التخصص المطلوب.

2- الأولوية لمن لديه خبرة في التعليم بمدارس ( الحكومة - الوكالة - الخاصة).

3- الإعلان خاص بالمعلمين الذكور فقط.

4- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.

5 - الأولوية لسكان الوسطى وغزة.

6 - الأولوية لمن معدله فوق 80%.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/GZ4aCu34ieuJ1JJa7

- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16/6/2022 وحتى تاريخ 26/6/2022

- عنوان المدرسة | قطاع غزة - النصيرات - المخيم الجديد - مقابل مسجد أبو الحصين .