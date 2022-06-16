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وظائف شاغرة في المدرسة القرآنية الماليزية

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وظائف شاغرة في المدرسة القرآنية الماليزية

16 يونيو 2022 . الساعة 11:40 بتوقيت القدس
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 إعلان توظيف صادر عن المدرسة القرآنية الماليزية تعلن فيه عن بدء استقبال طلبات التوظيف للعام الدراسي 2022- 2023 .

التخصصات المطلوبة 

1- تعليم أساسي .

2- رياضيات .

3- لغة عربية.

4- اجتماعيات .

5- تربية إسلامية.

6- إرشاد تربوي.

شروط التسجيل 

1- أن يكون حاصلًا على بكالوريوس تربوي في التخصص المطلوب.

2- الأولوية لمن لديه خبرة في التعليم بمدارس ( الحكومة - الوكالة - الخاصة).

3-  الإعلان خاص بالمعلمين الذكور فقط.

4-  ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عاماً.

5 - الأولوية لسكان الوسطى وغزة.

6 - الأولوية لمن معدله فوق 80%.

طريقة التسجيل 

- للتسجيل للوظائف المذكورة أعلاه من خلال تعبئة طلب التوظيف من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/GZ4aCu34ieuJ1JJa7

- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 16/6/2022 وحتى تاريخ  26/6/2022

- عنوان المدرسة | قطاع غزة - النصيرات - المخيم الجديد - مقابل مسجد أبو الحصين .

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