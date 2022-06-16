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وظيفة شاغرة في مؤسسة بيت الصحافة

16 يونيو 2022 . الساعة 14:00 بتوقيت القدس
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مؤسسة بيت الصحافة فلسطين /غزة  هي مؤسسة إعلامية مستقلة غير ربحية تتعامل مع القضايا المتعلقة بالإعلام وحرية الرأي والتعبير ودعم وسائل الإعلام المستقلة.  تأسست مؤسسة  بيت الصحافة - فلسطين في كانون الثاني 2013 ، بمبادرة من مجموعة من الصحفيين والمهتمين بالصحافة الفلسطينية ، من أجل تأسيس إعلام حر ومستقل من خلال اعتماد نهج احترافي وموضوعي في البحث. من أجل مجتمع أكثر ديمقراطية ، يعكس نموذجًا فريدًا من الشراكات والتبادل مع مختلف قطاعات المجتمع المدني.

- المسمى الوظيفي: مسؤول علاقات عامة Public Relations Officer

- المكان: غزة - دار الصحافة.

- تاريخ بدء العمل: في أقرب وقت ممكن.

- نوع الوظيفة: بدوام كامل.

المتطلبات والمهارات

1- بكالوريوس في العلاقات العامة أو الصحافة أو الإعلام أو أي مجال ذي صلة.

2- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة المهنية في مجال العلاقات العامة والإعلام.

3- خبرة ممتازة في التحرير الصحفي.

- يبرع في استخدام أدوات وتقنيات "SEO".

- معرفة جيدة في طرق وآليات النشر.

- خبرة في التصوير والتوثيق.

- مهارات كتابة وتواصل ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.

- القدرة على إعداد التقارير والخطط.

- مهارات حاسوبية ممتازة.

- مهارات كتابة قوية باللغتين الإنجليزية والعربية.

- تواصل قوي ومهارات تواصل مع الآخرين

- ممتاز في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

طريقة التسجيل 

- يتم تشجيع المرشحين المهتمين والمؤهلين على إرسال سيرهم الذاتية باللغة الإنجليزية إلى البريد الالكتروني التالي :

 [email protected] ، مع الإشارة في سطر الموضوع إلى اسم الوظيفة : Public Relations Officer

- ينتهى التسجيل بتاريخ 22/6/2022 ،  حتى 03:00 مساءً.

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