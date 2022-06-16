وظيفة شاغرة في مؤسسة بيت الصحافة

مؤسسة بيت الصحافة فلسطين /غزة هي مؤسسة إعلامية مستقلة غير ربحية تتعامل مع القضايا المتعلقة بالإعلام وحرية الرأي والتعبير ودعم وسائل الإعلام المستقلة. تأسست مؤسسة بيت الصحافة - فلسطين في كانون الثاني 2013 ، بمبادرة من مجموعة من الصحفيين والمهتمين بالصحافة الفلسطينية ، من أجل تأسيس إعلام حر ومستقل من خلال اعتماد نهج احترافي وموضوعي في البحث. من أجل مجتمع أكثر ديمقراطية ، يعكس نموذجًا فريدًا من الشراكات والتبادل مع مختلف قطاعات المجتمع المدني.
- المسمى الوظيفي: مسؤول علاقات عامة Public Relations Officer
- المكان: غزة - دار الصحافة.
- تاريخ بدء العمل: في أقرب وقت ممكن.
- نوع الوظيفة: بدوام كامل.
المتطلبات والمهارات
1- بكالوريوس في العلاقات العامة أو الصحافة أو الإعلام أو أي مجال ذي صلة.
2- ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة المهنية في مجال العلاقات العامة والإعلام.
3- خبرة ممتازة في التحرير الصحفي.
- يبرع في استخدام أدوات وتقنيات "SEO".
- معرفة جيدة في طرق وآليات النشر.
- خبرة في التصوير والتوثيق.
- مهارات كتابة وتواصل ممتازة باللغتين الإنجليزية والعربية.
- القدرة على إعداد التقارير والخطط.
- مهارات حاسوبية ممتازة.
- مهارات كتابة قوية باللغتين الإنجليزية والعربية.
- تواصل قوي ومهارات تواصل مع الآخرين
- ممتاز في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
طريقة التسجيل
- يتم تشجيع المرشحين المهتمين والمؤهلين على إرسال سيرهم الذاتية باللغة الإنجليزية إلى البريد الالكتروني التالي :
[email protected] ، مع الإشارة في سطر الموضوع إلى اسم الوظيفة : Public Relations Officer
- ينتهى التسجيل بتاريخ 22/6/2022 ، حتى 03:00 مساءً.