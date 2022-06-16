مطلوب محاسب للعمل في جمعية العودة الصحية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة محاسب مشاريع وذلك وفقًاً لما يلي :

الواجبات والمسؤوليات

• الإشراف على سلامة الإجراءات المالية وانضباطها الخاصة بأنشطة المشاريع المختلفة والاحتفاظ بالسجلات المحاسبية وإعداد التقارير المالية المتعلقة بالمشاريع.

• تسجيل حركات القبض والصرف الخاصة بالمشاريع.

• تنظيم السجلات والمستندات الخاصة بالمشروع والتأكد من أنها تتوافق مع متطلبات المانح.

• إعداد التقارير المالية الخاصة بالمشروع وفقاً للجداول الزمنية المحددة في اتفاقيات المشاريع، ووفقاً للأسس المحاسبية المتفق عليها مع الممول والتي غالباً ما تعد وفقاً للأساس النقدي.

• ابلاغ مسؤول الحسابات عن أي انحرافات متوقعة في تنفيذ المشاريع أو تخطي محتمل للموازنة.

• متابعة المطالبات المالية بالتنسيق مع دائرة تجنيد الأموال وحشد الموارد وفقاً للاتفاقيات المشاريع.

• التأكد من اتخاذ الإجراءات المناسبة عند النقل بين بنود الموازنة، والتأكد من موافقة المانح على نقل الموازنة.

• التأكد من مطابقة بنود التقرير المالي للموازنات المتفق عليها مع الممول والتأكد من أن جميع المعاملات المالية الواردة من مختلف مراكز التكلفة في الاتحاد تخص المشروع المحدد وأنها تتزامن مع خطط العمل وأن جميع المعاملات مسجل على جميع أوراق الصرف بيان الصرف، اسم المشروع، الممول، بند الموازنة.

• إعداد تقارير مالية شهرية لجميع المشاريع بالتنسيق مع مسؤول الحسابات، وتقرير بالانحرافات.

• مراجعة جميع المعاملات المالية قبل تسجيلها على برامج الممولين المحوسبة، والتأكد من توافقها مع مخرجات النظام المحاسبي.

• القيام بالتدريب في مواضيع ذات علاقة عند الطلب.

• تمثيل الاتحاد ونشاطاته بشكل ايجابي وبسلوك مهني بشكل دائم.

• المشاركة في التدريبات الخاصة بتطوير قدرات الأفراد العاملين في الدائرة والاتحاد.

• القيام بأي أعمال أخرى توكل له من قبل مسؤول الحسابات.

مؤهلات ومهارات الوظيفة المطلوبة

• الدرجة الجامعية الأولى في المحاسبة باللغة الإنجليزية

• يتوجب تقديم إفادة بتاريخ حديث تؤكد مستوى اللغة الإنجليزية من مركز تعليم لغة إنجليزية مُعترف به.

• معرفة شاملة بالمبادئ والإجراءات المحاسبية.

• القدرة على إنشاء البيانات المالية.

• القدرة على استخدام الحاسوب والبرامج المحاسبية المحوسبة المختلفة.

• إجادة في اللغة الإنجليزية محادثةً وكتابة و قراءة.

• مهارات كتابة التقارير

طريقة التسجيل

- للتقديم للوظيفة من خلال تعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/AGkS7YVoGA9xkLbJ6

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 21/6/2022