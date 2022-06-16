مطلوب فني صيانة للعمل في جمعية صحية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة فني صيانة وذلك وفقاً لما يلي:
الواجبات والمسؤوليات
• تحمُّل مسؤولية تنظيف، وتعقيم المعدات والأجهزة، والقيام بالصيانة والإصلاحات الثانوية لها، بالإضافة إلى فحص ومعاينة الأجهزة، والأدوات، والمعدات، والأسلاك الكهربائية بهدف استكشاف المشاكل والأعطال.
• إجراء أعمال التجديدات والصيانة
• فحص ومعاينة واستكشاف المعدات والأجهزة باستمرار
• تحديد المشاكل عن طريق التحقق من الأسلاك الكهربائية للمعدات
• القيام بالإجراءات الأولية لصيانة وتنظيف المعدات والأجهزة
• التأكد من أنَّ الآلات والمعدات والأجهزة تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب وكما يجب
• فحص سلامة عمل مختلف الأجهزة المهمة مثل أجهزة إنذار الحريق
• تجهيز وتثبيت وتركيب الأجهزة والمعدات المختلفة
• الإبلاغ عن المشاكل والأعطال الفنية والتقنية والتي تدخل في مختلف مجالات الصيانة
• القيام بالإصلاحات البسيطة للأدوات والمعدات والأجهزة
• إجراء مهام وأعمال الصيانة البسيطة مثل استبدال البطاريات والمصابيح الكهربائية
• فحص ومعاينة المباني والمعدات والأنظمة للقدرة على تحديد المشاكل
• إصلاح المعدات والأجهزة التالفة
• تطوير إجراءات الصيانة الوقائية وتحديثها وتنفيذها باستمرار
• صيانة أنظمة التدفئة والتكييف
• القيام بأعمال وأشغال الصيانة العامة
• مساعدة قسم الصيانة في وضع الميزانية الخاصة بالصيانة
• الاحتفاظ بسجلات الصيانة للعودة إليها في حال تكرار حدوث المشكلة ذاتها مرة أخرى
• الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية
• إصلاح الأعطال الكهربائية والتقنية
• التعاون والتواصل والعمل بشكل مباشر مع العمال والفنيين الآخرين
• ترتيب وتنظيف وتنظيم مكان العمل بعد الانتهاء من إجراءات الصيانة
• إعداد التقارير الفنية والتقنية ورفعها إلى رئيس قسم الصيانة الصيانة
• القيام بالفحوصات وإجراءات الصيانة بشكل دوري للحفاظ على جودة المعدات والأنظمة
• ضبط الجودة
مؤهلات ومهارات الوظيفة المطلوبة
• شهادة الثانوية العامة، وشهادة الدبلوم المهني في الميكاترونك
• امتلاك معرفة عميقة بالأنظمة الكهربائية والأنظمة الهيدروليكية
• مستوى متقدم في فهم وإتقان إجراءات وتقنيات الصيانة العامة
• قدرة جسدية وصحية جيدة
• القدرة على العمل لساعات متواصلة، والعمل أثناء عطل نهاية الأسبوع، وخلال العطل الرسمية وفقًا لطبيعة العمل
• قدرات فعَّالة في حل المشاكل
• مهارات ممتازة في التواصل اللفظي والكتابي
• مهارات تنظيمية عالية جدًا
• إجادة استخدام البرامج المحوسبة وإجادة مهارات الطباعة.
• مهارات العمل اليدوي والتعامل مع الأدوات اليدوية والآلية
• مهارة جيدة في تحديد الأولويات
• الإلمام في كل المجالات والأعمال ذات الصلة
• القدرة البدنية للقدرة على القيام ببعض المهام التي تحتاج إلى بذل مجهود
• الإلمام بمهارات السباكة وغيرها من المهن
• مهارات العمل المكتبي والميداني
• القدرة على صيانة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والطبية
• الإلمام بأساسيات السلامة العامة
• معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.
• مهارات الاتصال الفعال والعمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق.
طريقة التسجيل
- للتقديم للوظيفة من خلال تعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:
https://forms.gle/vQF82RRW6heR8txx9
- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 21/6/2022