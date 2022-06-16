مطلوب فني صيانة للعمل في جمعية صحية

إعلان توظيف صادر عن جمعية العودة الصحية والمجتمعية تعلن فيه عن وظيفة فني صيانة وذلك وفقاً لما يلي:

الواجبات والمسؤوليات

• تحمُّل مسؤولية تنظيف، وتعقيم المعدات والأجهزة، والقيام بالصيانة والإصلاحات الثانوية لها، بالإضافة إلى فحص ومعاينة الأجهزة، والأدوات، والمعدات، والأسلاك الكهربائية بهدف استكشاف المشاكل والأعطال.

• إجراء أعمال التجديدات والصيانة

• فحص ومعاينة واستكشاف المعدات والأجهزة باستمرار

• تحديد المشاكل عن طريق التحقق من الأسلاك الكهربائية للمعدات

• القيام بالإجراءات الأولية لصيانة وتنظيف المعدات والأجهزة

• التأكد من أنَّ الآلات والمعدات والأجهزة تؤدي وظائفها بالشكل المطلوب وكما يجب

• فحص سلامة عمل مختلف الأجهزة المهمة مثل أجهزة إنذار الحريق

• تجهيز وتثبيت وتركيب الأجهزة والمعدات المختلفة

• الإبلاغ عن المشاكل والأعطال الفنية والتقنية والتي تدخل في مختلف مجالات الصيانة

• القيام بالإصلاحات البسيطة للأدوات والمعدات والأجهزة

• إجراء مهام وأعمال الصيانة البسيطة مثل استبدال البطاريات والمصابيح الكهربائية

• فحص ومعاينة المباني والمعدات والأنظمة للقدرة على تحديد المشاكل

• إصلاح المعدات والأجهزة التالفة

• تطوير إجراءات الصيانة الوقائية وتحديثها وتنفيذها باستمرار

• صيانة أنظمة التدفئة والتكييف

• القيام بأعمال وأشغال الصيانة العامة

• مساعدة قسم الصيانة في وضع الميزانية الخاصة بالصيانة

• الاحتفاظ بسجلات الصيانة للعودة إليها في حال تكرار حدوث المشكلة ذاتها مرة أخرى

• الالتزام بإجراءات الصحة والسلامة المهنية

• إصلاح الأعطال الكهربائية والتقنية

• التعاون والتواصل والعمل بشكل مباشر مع العمال والفنيين الآخرين

• ترتيب وتنظيف وتنظيم مكان العمل بعد الانتهاء من إجراءات الصيانة

• إعداد التقارير الفنية والتقنية ورفعها إلى رئيس قسم الصيانة الصيانة

• القيام بالفحوصات وإجراءات الصيانة بشكل دوري للحفاظ على جودة المعدات والأنظمة

• ضبط الجودة

مؤهلات ومهارات الوظيفة المطلوبة

• شهادة الثانوية العامة، وشهادة الدبلوم المهني في الميكاترونك

• امتلاك معرفة عميقة بالأنظمة الكهربائية والأنظمة الهيدروليكية

• مستوى متقدم في فهم وإتقان إجراءات وتقنيات الصيانة العامة

• قدرة جسدية وصحية جيدة

• القدرة على العمل لساعات متواصلة، والعمل أثناء عطل نهاية الأسبوع، وخلال العطل الرسمية وفقًا لطبيعة العمل

• قدرات فعَّالة في حل المشاكل

• مهارات ممتازة في التواصل اللفظي والكتابي

• مهارات تنظيمية عالية جدًا

• إجادة استخدام البرامج المحوسبة وإجادة مهارات الطباعة.

• مهارات العمل اليدوي والتعامل مع الأدوات اليدوية والآلية

• مهارة جيدة في تحديد الأولويات

• الإلمام في كل المجالات والأعمال ذات الصلة

• القدرة البدنية للقدرة على القيام ببعض المهام التي تحتاج إلى بذل مجهود

• الإلمام بمهارات السباكة وغيرها من المهن

• مهارات العمل المكتبي والميداني

• القدرة على صيانة الأجهزة الإلكترونية والكهربائية والطبية

• الإلمام بأساسيات السلامة العامة

• معرفة جيدة باللغة الإنجليزية.

• مهارات الاتصال الفعال والعمل تحت الضغط والعمل ضمن فريق.

طريقة التسجيل

- للتقديم للوظيفة من خلال تعبئة الطلب من خلال الرابط التالي:

https://forms.gle/vQF82RRW6heR8txx9

- ينتهى التسجيل للوظيفة بتاريخ 21/6/2022